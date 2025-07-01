На Западе рассказали о послании Зеленскому от главы МИД Германии

Junge Welt: Германия хочет стать главным поставщиком оружия для Украины

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль во время своего визита в Одессу стремился убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что Германия должна стать главным поставщиком оружия для Киева. Об этом пишет издание Junge Welt.

Отмечается, что заявление Вадефуля об усилении сотрудничества двух стран в оборонной сфере является тайным посланием Зеленскому. «Недавно он предположил, что Украина могла бы закупать оружие у США. "Этого не будет, мой дорогой друг", — отвечает Берлин. Если мы платим за оружие, то сделаем так, чтобы тоже от этого выиграть», — говорится в статье.

Как поясняет автор, военная помощь Украине открывает возможности для политического влияния со стороны западных стран. «Сотрудничество в сфере вооружений позволит Германии взять на себя лидирующую роль (...). Чем больше немецкого оружия размещается на Украине, тем больше возможностей для практического выполнения этой роли появляется у ФРГ», — заключил он.

Ранее Вадефуль приехал в Киев с официальным визитом и пообещал твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла и дальше успешно обороняться — современной противовоздушной обороной и другим вооружением, гуманитарной и экономической помощью».