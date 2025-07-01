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22:15, 1 июля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для мужчин после 60 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Halfpoint / Getty Images

Фитнес-эксперт Джуди Лог назвал лучшие упражнения для мужчин после 60 лет. Его слова приводит Men Today.

Тренер заявил, что не стоит выполнять упражнения, при которых голова опускается ниже сердца. По его мнению, они могут привести к головокружению и повышению давления. Вместо отжиманий он рекомендовал упражнения для корпуса и плеч, в частности, упражнение «мертвый жук» и отжимания от стены.

Чтобы снизить давление на кости и суставы, стоит делать обычные приседания без округления спины и подгибания коленей. Отмечается, что они снимают нагрузку с позвоночника и распределяют ее более равномерно. Также нужно выполнять сплит-приседания, при которых одна нога находится впереди, а другая — позади.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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