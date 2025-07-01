Министр обороны Израиля пригрозил хуситам

Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил хуситам ударом после ракетного пуска

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац предупредил йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» об ответном ударе после того, как они выпустили ракету по еврейскому государству. Его слова приводит РИА Новости.

«Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене», — сказал министр.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты со стороны Йемена. Отмечается, что она была успешно перехвачена.