ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, ее перехватили

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала запуск ракеты со стороны Йемена.

«В сторону ракеты был запущен перехватчик, и ракета, скорее всего, была успешно перехвачена», — отмечается в заявлении.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

В тот же день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана, однако генштаб Вооруженных сил (ВС) Ирана опроверг нанесение удара по Израилю.