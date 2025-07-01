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22:58, 1 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали побег мужчин за границу по письмам с подписью Александра III

Украинцев выпускали за границу по документам с подписью Александра III
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Львовская областная военная администрация (ОВА) признала факт того, что она выпускала украинских мужчин за границу по документам с подписью российского императора Александра III. Об этом сообщает «Страна.ua».

Организаторы схемы выдавали мужчинам письма от несуществующей организации за подписью Александра III. Львовская ОВА разрешала им выезжать за границу на основании этих документов.

В администрации признали вину и отметили, что из 50 тысяч мужчин, которые выехали за границу по их разрешению, не вернулись вовремя 1920 граждан. Прокуратура возбудила дело по статье «Незаконная переправка через государственную границу».

Прежде сотрудники ТЦК начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. «Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК», — рассказал украинский военный.

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