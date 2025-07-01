В России высказались об ответе на удары ВСУ по Ижевску

Губернатор Гусев: Российские военные ответят на атаку дронов ВСУ в Ижевске

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям жертв атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ижевске, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава российского региона сообщил в Telegram-канале, что военные на передовой дадут ответ на этот удар.

Губернатор подчеркнул, что преступления Киева давно вышли за пределы приграничных территорий.

«Ответ на них дадут наши защитники на передовой», — добавил Гусев.

Беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. Целью Киева стало одно из предприятий Ижевска. При атаке пострадали 45 человек. Еще троих спасти не удалось.

Также появилась информация о типе атаковавших Ижевск дронов. Речь идет о беспилотниках типа «Лютый». Они способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров.