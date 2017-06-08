«Протон-М» стартовал впервые после вызванного проблемами с двигателями перерыва

С космодрома Байконур стартовал первый после годового перерыва в запусках в связи с переборкой двигателей носитель «Протон-М» с американским спутником связи Еchostar-21. Об этом РИА Новости сообщил представитель госкорпорации «Роскосмос».

По словам собеседника агентства, запуск состоялся в расчетное время без замечаний. В 6:55 было осуществлено отделение разгонного блока «Бриз-М» со спутником. Отделение космического аппарата от блока ожидается в 15:58.

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Ранее сообщалось, что первый пуск «Протона-М» после устранения проблем с двигателями должен был состояться 29 мая.

До этого вывод на орбиту коммерческого аппарата Echostar-21 должен был состояться в конце 2016 — в начале 2017 года, однако на предприятии-разработчике, Центре имени Хруничева, предпочли перестраховаться и отозвали партию из 71 двигателя РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Заказчик принял доводы российской стороны и согласился на замену «Протона» на аналогичную ракету с исправными агрегатами.

Двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 были отозваны, так как при сборке была нарушена технология — использовался неподходящий припой.

В декабре 2016 года ракета «Союз-У», двигатели для которой производились на том же предприятии, Воронежском механическом заводе, потерпела аварию из-за попадания при сборке посторонних частиц в насос окислителя.