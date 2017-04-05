Стала известна дата первого старта «Протона» после отзыва двигателей

Первый пуск ракет-носителей «Протон-М», старты которых были приостановлены после массового отзыва двигателей, должен состояться 29 мая, заявил «Коммерсанту» генеральный директор государственного космического Центра имени Хруничева Андрей Калиновский.

По его словам, вывод на орбиту коммерческого аппарата Echostar-21 должен был состояться в конце 2016 — в начале 2017 года, однако в Центре предпочли перестраховаться и отозвали партию из 71 двигателя РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Заказчик принял доводы российской стороны и согласился на замену «Протона» на аналогичную ракету с исправными агрегатами.

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Калиновский также отметил, что пусковая программа из-за отзыва сильно не пострадала, и уточнил, что первая исправная партия из Воронежского механического завода придет в начале мая. «Все будет зависеть от готовности космических аппаратов: у нас же пуски зачастую сдвигаются не только из-за проблем с ракетами, но и из-за неготовности полезной нагрузки, которую мы собираемся запускать», — пояснил он.

Двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 были отозваны, поскольку при сборке была нарушена технология — использовался неподходящий припой.

Также на Воронежском механическом заводе производятся агрегаты 11Д55 (РД-0110), устанавливаемые на третью ступень ракеты «Союз-У», которая уже вышла из эксплуатации.

В декабре 2016 года ракета «Союз-У», двигатели для которой также производились в Воронеже, потерпела аварию из-за попадания при сборке посторонних частиц в насос окислителя.