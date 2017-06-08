Капитан «Терека» порадовался переименованию клуба в «Ахмат»

Капитан команды Ризван Уциев: "Очень рады переименованию команды в "Ахмат" и чувствуем ответственность". #Уциев #Ахмат A post shared by FC "Akhmat" Grozny (@akhmatgrozny) on Jun 7, 2017 at 1:13pm PDT

Капитан грозненского «Терека» Ризван Уциев рассказал о радости от переименования клуба в ФК «Ахмат». Видео было опубликовано на странице команды в Instagram.

«Это очень приятная новость для нас, все футболисты были очень рады и поддерживают эту инициативу. И у нас, конечно же, будет еще больше ответственности перед всеми нести имя Ахмат-Хаджи Кадырова. Это большая честь, и мы постараемся оправдать это доверие. Хотелось бы поблагодарить Рамзана Кадырова за то, что он одобрил решение переименовать клуб», — сказал Уциев.

6 июня стало известно, что руководство «Терека» одобрило идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В завершившемся сезоне финишировал на пятом месте.

Грозненский клуб был переименован в «Терек» в 1958 году. До этого он носил названия «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).