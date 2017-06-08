«Рубин» расторг контракт с испанским тренером

Казанский «Рубин» и главный тренер команды Хави Грасия досрочно расторгли контракт. Об этом в четверг, 8 июня, сообщается на сайте клуба.

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Последним днем работы 47-летнего испанского специалиста станет 8 июня. Вместе с Грасией клуб покидают его помощники Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

«Рубин» под руководством испанца занял девятое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2016/17. Казанцы не сумели пробиться в еврокубки.

В конце мая появилась информация, что следующим главным тренером «Рубина» станет Курбан Бердыев. Туркменский специалист уже возглавлял казанцев с августа 2001-го по декабрь 2013-го, дважды приведя команду к победе в чемпионате России.

Грасия начал работать в «Рубине» в мае 2016 года. Казанцы подписали с тренером четырехлетний контракт.