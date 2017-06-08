Сотрудница United Airlines напала на пассажирку из-за старинной скрипки

Сотрудница United Airlines попыталась отобрать у пассажирки старинную скрипку, чтобы не дать путешественнице пронести ее на борт лайнера. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июня, в аэропорту американского города Хьюстон в штате Техас. Профессиональная музыкантка Йеннифер Коррея (Yennifer Correia) собиралась вылететь в населенный пункт Сент-Луис в Миссури.

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Однако перед выходом на посадку работники United Airlines остановили женщину, заявив, что свою скрипку она должна сдать в багаж. Однако Коррея не захотела расставаться с предметом, который датируется XVII веком и стоит несколько десятков тысяч долларов. Кроме того, в США официально разрешено перевозить небольшие музыкальные инструменты в ручной клади.

В итоге одна из сотрудниц перевозчика атаковала Коррею и попыталась отобрать у нее скрипку. Как пишет The Telegraph, представитель United Airlines пригрозила пассажирке, что вызовет охрану. Коррея ответила, что не боится этого, после чего работница авиакомпании ретировалась.

Из-за этого происшествия 33-летняя музыкантка опоздала на рейс. United Airlines позднее возместила ей стоимость билета. Однако адвокат Корреи заявил, что его клиентка, скорее всего, подаст в суд на перевозчика.

Юрист добавил, что в ходе потасовки с представителем United Airlines Коррея могла повредить свои руки, что угрожает ее карьере скрипачки. Состояние здоровья женщины должен оценить врач.

В апреле вокруг United Airlines разразился скандал, когда с рейса компании с применением силы сняли пассажира. Из-за этого доктор Дэвид Дао серьезно пострадал. В результате перевозчик заключил мировое соглашение с ним.

