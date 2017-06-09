Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане

Заявлением о ликвидации льгот президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дает понять, что Ашхабад готов к сотрудничеству с зарубежными финансовым институтами. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 9 июля, высказал специалист по Центральной Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

По его словам, отмена льгот не сильно повлияет на жизнь населения, так как значительная часть социальных преференций была уже фактически отменена или предоставлялась формально. Однако, отметил Бурнашев, Ашхабаду надо было подчеркнуть, что правительство меняет политику соцзащиты.

«Зарубежные или международные финансовые институты могут задать резонный вопрос: простите, вы хотите кредитоваться, но при этом у вашего государства есть средства на такие обширные льготы населению? Возможно, заявление было обращено и вовне страны — чтобы заинтересованные лица убедились, что Ашхабад действительно взял курс на рыночную экономику», — объясняет эксперт.

Бурнашев отмечает, что финансисты — один из возможных адресатов слов туркменского лидера, заявление рассчитано и на внутреннюю аудиторию.

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8 июня сообщалось, что Бердымухамедов поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об отмене всех льгот для населения. До этого власти республики неоднократно сообщали о том, что населению коммунальные услуги и бензин предоставляются бесплатно. В средствах массовой информации система льгот получила название «социальный рай».

Из-за проблем в финансовой сфере в январе 2016-го Ашхабад ввел запрет на продажу иностранной валюты населению. В 2015-м в стране также вводились ограничения в валютной сфере. В частности, была урезана сумма приобретаемой валюты — не более восьми тысяч долларов в год на человека и не более тысячи на одну сделку.