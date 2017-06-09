Бывший СССР
 

Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане

Перейти в «Мою Ленту»
Рустам Бурнашев
Рустам Бурнашев

Заявлением о ликвидации льгот президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дает понять, что Ашхабад готов к сотрудничеству с зарубежными финансовым институтами. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 9 июля, высказал специалист по Центральной Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

По его словам, отмена льгот не сильно повлияет на жизнь населения, так как значительная часть социальных преференций была уже фактически отменена или предоставлялась формально. Однако, отметил Бурнашев, Ашхабаду надо было подчеркнуть, что правительство меняет политику соцзащиты.

«Зарубежные или международные финансовые институты могут задать резонный вопрос: простите, вы хотите кредитоваться, но при этом у вашего государства есть средства на такие обширные льготы населению? Возможно, заявление было обращено и вовне страны — чтобы заинтересованные лица убедились, что Ашхабад действительно взял курс на рыночную экономику», — объясняет эксперт.

Бурнашев отмечает, что финансисты — один из возможных адресатов слов туркменского лидера, заявление рассчитано и на внутреннюю аудиторию.

8 июня сообщалось, что Бердымухамедов поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об отмене всех льгот для населения. До этого власти республики неоднократно сообщали о том, что населению коммунальные услуги и бензин предоставляются бесплатно. В средствах массовой информации система льгот получила название «социальный рай».

Из-за проблем в финансовой сфере в январе 2016-го Ашхабад ввел запрет на продажу иностранной валюты населению. В 2015-м в стране также вводились ограничения в валютной сфере. В частности, была урезана сумма приобретаемой валюты — не более восьми тысяч долларов в год на человека и не более тысячи на одну сделку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Туркменистане отменят «социальный рай» для населения
В Туркмении ввели запрет на продажу долларов населению
В Туркмении ввели ограничения на снятие денег со счетов
Последние новости
Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании
Семья боявшихся секс-воспитания немцев пошла на вторую попытку переезда в Россию
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
Apple удалила мобильную игру с фашистским лягушонком Пепе
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:08Сегодня
Юлия Тимошенко

Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
19:20Сегодня

Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией

17:58Сегодня

В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией

17:03 8 июня

На Украине у бывшего налоговика изъяли 50 миллиардов долларов Зимбабве

Бывший СССР00:10 5 июня
Саласпилсское гарнизонное кладбище. Члены Чрезвычайной Государственной комиссии у вскрытой могилы (фото 1944 г.)

Лагерный бардак

Почему в Латвии спорят о количестве жертв в нацистском концлагере Саласпилс
18:03Сегодня

Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе

15:40Сегодня

В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции

11:58 7 июня

Украинский суд вынес приговор министру внутренних дел ДНР

Бывший СССР00:16 2 июня
Анатолий Шарий

«Украинские журналисты упали ниже дна»

Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
20:06Сегодня

В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины

14:46Сегодня

Слух об отравлении 200-килограммовым гербом Украины из сала оказался фейком

12:48 6 июня

Лавров назвал затею Литвы построить стену на границе с РФ русофобским шагом

Россия
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Семья боявшихся секс-воспитания немцев пошла на вторую попытку переезда в Россию
Названы десять самых добрых городов России
Патриарх Кирилл освятил исток Волги
Забывшим простыню в животе у роженицы петербургским врачам ограничили свободу
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
Все материалы
Мир
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
В результате двойного теракта в Ираке погибли 34 человека
Консерваторы рассказали о составе нового правительства Великобритании
Трех миротворцев ООН застрелили в Мали
Немецкому офицеру пригрозили судом за шутку о военном перевороте
Индию и Пакистан приняли в ШОС
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
Парубий понадеялся на скорейшее принятие решения по визовому режиму с Россией
Эксперт объяснил причины отмены «социального рая» в Туркменистане
В Раде посчитали «дорогим удовольствием» введение виз с Россией
Порошенко с Киской встретят введение безвизового режима на границе
В ДНР заявили об отсутствии гарантий безопасности для ремонта насосной станции
В украинской армии появятся штаб-сержанты и мастер-старшины
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи
Сбербанк восстановил работу систем оплаты после сбоя
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума
Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции
Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
Суд снял арест c российского имущества в Бельгии
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
L'Oreal решила продать The Body Shop за миллиард евро
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Бывший мэр Инты получил 12 лет тюрьмы за взятки в 30 миллионов рублей
Российская авиагруппа в Сирии выполнила более 1200 вылетов за месяц
Астраханский наркоман попытался скрыться от полиции на велосипеде
Прокуратура вступилась за прогулявших субботник жильцов дома в Ярославле
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Робот София пообещала пощадить людей и нахмурилась
Создана самая гигантская симуляция Вселенной
В Москве умер «отец МКС»
Растущая киста сплющила половину мозга американца
Все материалы
Спорт
Товарищеский матч. Россия — Чили — 1:1
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций
Леонид СлуцкийКуда приводят мечты
Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в Англии
В «Халл Сити» объяснили назначение Слуцкого главным тренером
Бывший тренер «Зенита» возглавил «Интер»
Гимнастка Дмитриева рассказала о мечтавших об их разводе с Радуловым «телочках»
Вратарю вживили в лицо титановые пластины после столкновения с соперником
Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина
Все материалы
Культура
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане
Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли
Вышел посмертный альбом Чака Берри
Грымов раскритиковал выбор Леонардо Ди Каприо на роль Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Верните мой 2007-й»
Как понять современный интернет, если вы провели последнее десятилетие в коме
Беспечный стрелок пустил пулю в холодильник со взрывчаткой и едва не погиб
Любовь собаки к просмотру телевизора позабавила пользователей сети
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турок и россиян
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
Все материалы
Ценности
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
«Мы пришли с миром от имени всего человечества»
Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
Hermes отметил 150-летие Канады платком с бобром
Британские эксперты предрекли популярность прозрачным джинсам и майкам с «грудью»
Дочь Пола Маккартни начнет делать одежду из мусора
Племянник Александра Маккуина продолжил дело дяди
Porsche предложила россиянам спорткар за 17 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Жить по-македонски
Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Бразильская туристка пристала на улице к президенту Болгарии
Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании
Собака изуродовала лицо пассажиру на борту самолета в США
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Смоленские молодожены приехали в ЗАГС на броневике
Молодожены из Японии устроили свадебную фотосессию на фоне взрывов
Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой
Модели plus-size похвастались целлюлитом на съемке для Vogue
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Крузак», каким вы его не видели
Крутейшие проекты на базе Toyota Land Cruiser 200
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Самыми злостными нарушителями правил парковки стали Ford и BMW
Проезд по трассе М11 станет бесплатным для красных машин
«Теслы» научились развлекать пассажиров комедийными скетчами
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы