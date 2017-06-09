КНДР заявила об успешном испытании новых противокорабельных ракет

КНДР завила об успешно проведенных в четверг испытаниях крылатых противокорабельных ракет нового типа. Об этом в пятницу, 9 июня, передает южнокорейское «Ёнхап» заявление северокорейского государственного информагентства ЦТАК.

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По утверждению Пхеньяна, за запуском ракет малой дальности с восточного побережья наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Утверждается, что управляемые снаряды пролетели около 200 километров.

Ранее в четверг, 9 июня, сообщалось о запуске в КНДР ракет из окрестностей портового города Вонсан в провинции Канвон. Они упали в Японском море, не причинив вреда. В Токио заявили, что пуски не повлияли на безопасность Японии, однако отметили, что считают подобные провокационные действия недопустимыми.

30 мая КНДР заявила, что успешно испытала баллистическую ракету. Ким Чен Ын распорядился приступить к разработке еще более мощного стратегического оружия. Позднее Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.