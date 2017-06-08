Япония отказалась считать недавний пуск северокорейских ракет угрозой

Северокорейские ракеты, выпущенные утром в четверг, 8 июня, не повлияли на безопасность Японии. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, его слова передает РИА Новости.

«Ничего такого, что могло бы угрожать безопасности Японии в ближайшее время, не зафиксировано. Но подобные провокационные действия недопустимы», — сказал Кисида журналистам.

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Ранее 8 июня военные КНДР запустили несколько противокорабельных ракет со своего восточного побережья. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты, а 5 июня ВВС страны провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.