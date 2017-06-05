КНДР на учениях отработала нанесение ударов с воздуха по авианосцам США

Военно-воздушные силы КНДР провели смотр боевых полетов, целью которых является отработка ударов по американским авианосцам. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство ЦТАК.

Маневры были проведены в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

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По словам командующего ВВС Корейской народной армии Ким Гван Хёка, смотр стал «значимым испытанием» по «уничтожению одним ударом любых целей, в том числе вражеских авианосцев» при получении соответствующего приказа.

Военачальник отметил, что учения также призваны «еще более воодушевить всю армию на завершение борьбы за воссоединение родины».

Ким Чен Ын остался доволен смотром полетов авиации и распорядился укреплять боеспособность ВВС республики, отмечает ЦТАК.

29 мая Северная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты. Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что страна «сделает большой шаг вперед в этом направлении», чтобы в ответ на американскую военную провокацию отправить им «подарочную упаковку» еще большего размера.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных испытаний. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.