Российским военным переданы более 750 единиц нового вооружения и техники

С начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58 процентов. Об этом, как сообщили «Ленте.ру» в Минобороны, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«За последние полгода в войска поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка 7 тысяч единиц», — заявил Шойгу на коллегии министерства.
Глава военного ведомства напомнил, что приоритетными для Минобороны задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях, а также оснащение войск в Арктической зоне.
Также Минобороны проведет экспертизу цен государственных контрактов, предложенных предприятиями промышленности и оценит возможности по выполнению заданий. «Высвобождаемые средства планируется направить на решение приоритетных задач по оснащению войск вооружением и военной техникой с учетом синхронного развития объектов военной инфраструктуры», — подчеркнул Шойгу.
В настоящее время в России продолжается реализация Государственной программы вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), в рамках которой на переоснащение вооруженных сил будет израсходовано около 20 триллионов рублей.