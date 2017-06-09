Россельхознадзор усилил контроль за продукцией белорусских компаний

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией восьми белорусских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подведомственные надзорному органу предприятия выявили в продукции животного происхождения, поступившей из Белоруссии, несоответствие нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза.

В частности, в мясе птицы агрокомбината «Дзержинский» обнаружили сальмонеллу, в свинине комбината «Скидельский» — бактерии Listeria monocytogenes, в сухом обезжиренном молоке Лунинецкого молокозавода — остатки веществ офлоксацин и тилозин, в продукции «Молочного мира» — линкомицин.

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В мае 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской молочной продукции с ряда предприятий. Такие меры были принято после того, как специалисты обнаружили остатки антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин в сырах, масле и сухом молоке у 19 производителей. Надзорное ведомство отмечает, что обратилось к белорусской стороне с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Россию продукции высокого риска ряда предприятий, но должного ответа от Минска не последовало.

С начала текущего года Россельхознадзор ограничил поставки продукции ряда мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В отношении еще нескольких производителей российское надзорное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию.