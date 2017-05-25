Россельхознадзор нашел антибиотик в наггетсах поставщика «Макдоналдса»

Россельхознадзор обнаружил лекарственный антибактериальный препарат фуразолидон в наггетсах российского подразделения американской компании «Каргилл», являющейся поставщиком сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Об этом РИА Новости в четверг, 25 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Партия продукта была заблокирована и не попала на предприятия сети. Фуразолидон был выявлен в пробах куриного замороженного филе общим весом около шести тонн производства компании «Белгородские гранулированные корма» — одного из поставщиков «Каргилла». Кроме того, препарат нашли в куриных котлетах «МакНаггетс» (Мс Nuggets) производства «Каргилл».

Помимо этого, в замороженном курином филе общим весом более тонны изготовителя «Ярославский бройлер» (еще один поставщик «Каргилла») ведомством выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Компания «Каргилл» работает в России с 1991 года. Помимо продукции из мяса птицы, компания производит также корма, крахмалопродукты, солод, патоку, торгует зерном и семенами масличных культур. На предприятиях компании в России работает более двух с половиной тысяч человек.