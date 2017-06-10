Тарпищев обнаружил у чемпионки «Ролан Гаррос»-2017 советский стиль игры

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, победившая на «Ролан Гаррос»-2017 в женском одиночном разряде, демонстрирует советский стиль игры. Такое мнение выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, его слова приводит ТАСС.

«Рад за Остапенко, которая за счет скорости одержала победу в финале. Играла в свою игру от начала до конца, а Халеп проиграла сама себе во втором сете. Мы хорошо знаем Остапенко. Еще с детских лет. Безусловно и школа, и стиль игры у нее наши, советские», — заявил Тарпищев.

Ранее 10 июня Остапенко в трех сетах обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в финале «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 6:3. 20-летняя спортсменка стала первой латвийской победительницей Открытого чемпионата Франции. Она проводила дебютный финал на турнирах «Большого шлема» и с первой попытки завоевала титул. Халеп проиграла второй финал «Ролан Гаррос» в карьере.

«Ролан Гаррос»-2017 проходит в Париже с 22 мая по 11 июня. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.

