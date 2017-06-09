Определились все финалисты «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Станислас Вавринка сыграют в финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфиналах, которые прошли в пятницу, Надаль оказался сильнее австрийца Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:0), а Вавринка обыграл британца Энди Маррея в пяти партиях (6:7 (6), 6:3, 5:7, 7:6 (3), 6:1).

Финальный матч состоится в воскресенье, 11 июня. 31-летний Надаль поборется за 10-й титул на «Ролан Гаррос», 32-летний Вавринка — за второй. Первый он завоевал в 2015 году.

В финале в женском одиночном разряде сыграют 20-летняя Елена Остапенко (Латвия) и 25-летняя Симона Халеп (Румыния). Встреча пройдет в субботу, 10 июня.