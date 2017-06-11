Захарова призвала Запад открыть глаза на Крым

Страны Запада упорно продолжают смотреть на Крым предвзято и не желают видеть, что проблемы региона решаются. Об этом, выступая на форуме «Открытый Крым: своими глазами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает в воскресенье, 11 июня, ТАСС.

«Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть», — сказала Захарова. «Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает. Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия», — добавила она.

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Дипломат добавила, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США и европейских стран. «А когда на официальном уровне практически в ежедневном режиме мы читаем и слышим искаженную информацию о ситуации в Крыму, в том числе в контексте крымско-татарского населения — это разве не вмешательство во внутренние дела РФ?» — поинтересовалась она.

В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму, осуждающую Россию за «ущемление прав человека, дискриминационные меры» в отношении жителей полуострова — крымских татар, а также «украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Российские власти при этом утверждают, что ограничений для деятельности крымских татар на территории РФ нет.

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признает результаты голосования и считает регион оккупированной территорией.