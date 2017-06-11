Эксперт усомнился в возможности Надаля выиграть еще один турнир «Большого шлема»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что испанский теннисист Рафаэль Надаль близок к завершению игровой карьеры. Об этом он рассказал «Р-Спорт».

«Я-то думаю, что час Надаля уже приближается, пора ему выходить из игры. Я имею в виду, что вряд ли он выиграет еще один турнир "Большого шлема"», — заявил Янчук, отметив, что молодые теннисисты должны «заявить о себе в полный голос».

«Молодежь на подступах есть, просто ей надо обстреляться в этих условиях, все-таки они все из другого поколения игроков. Я согласен, существует некий застой в новых именах. Мужскому теннису нужны такие победы и люди, как Остапенко в женском», — отметил специалист.

Ранее 11 июня Надаль в десятый раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. В финальном матче турнира спортсмен обыграл швейцарца Станисласа Вавринку в трех сетах — 6:2, 6:3, 6:1.

В женском разряде победительницей стала представительница Латвии Елена Остапенко. Для нее это был первый выход в финал турнира серии «Большого шлема».