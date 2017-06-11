Надаль в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче турнира спортсмен обыграл швейцарца Станисласа Вавринку в трех сетах — 6:2, 6:3, 6:1. Спортсмены провели на корте два часа и пять минут.

Надаль побеждал на «Ролан Гаррос» с 2005-го по 2008-й, а также с 2010-го по 2014 год. Вавринка выигрывал турнир в 2015 году.

10 июня латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Румынии Симону Халеп и стала победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. Для 20-летней спортсменки это был первый выход в финал турниров серии «Большого шлема».

«Ролан Гаррос-2017» проходил с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составил 36 миллионов евро.