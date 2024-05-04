У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны арестовали счета и активы, сообщает «Ъ».

По данным издания, в Следственном комитете России (СКР) установили, как руководство ООО «ГК "Пикет"», поставляющее средства индивидуальной защиты, могло распорядиться двумя миллиардами рублей, вырученными от министерства. На эти деньги были приобретены акции и доли компаний, участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Бюджетные средства также переводили на 22 счета в различных банках. Сейчас эти активы и счета арестованы.

СКР собирается предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Их арестовали в начале апреля. Фигурантов подозревали в особо крупном мошенничестве — хищении двух миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Есипов, в частности, заявил, что не признает вину и не понимает суть обвинения. По его словам, контракт был выполнен полностью, а в одной из войсковых частей экспертиза подтвердила качество продукции.