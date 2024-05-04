Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:18, 4 мая 2024Силовые структуры

У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны арестовали счета и активы, сообщает «Ъ».

По данным издания, в Следственном комитете России (СКР) установили, как руководство ООО «ГК "Пикет"», поставляющее средства индивидуальной защиты, могло распорядиться двумя миллиардами рублей, вырученными от министерства. На эти деньги были приобретены акции и доли компаний, участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Бюджетные средства также переводили на 22 счета в различных банках. Сейчас эти активы и счета арестованы.

Материалы по теме:
«Адвокат не мычит, не телится» Как юристы наживаются на семьях участников СВО и за что они требуют огромные гонорары?
«Адвокат не мычит, не телится»Как юристы наживаются на семьях участников СВО и за что они требуют огромные гонорары?
20 декабря 2023
«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры». Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры». Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
6 апреля 2024

СКР собирается предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Их арестовали в начале апреля. Фигурантов подозревали в особо крупном мошенничестве — хищении двух миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Есипов, в частности, заявил, что не признает вину и не понимает суть обвинения. По его словам, контракт был выполнен полностью, а в одной из войсковых частей экспертиза подтвердила качество продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «За пару недель». В Евросоюзе назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

      В Германии оценили российское «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ

      Пентагон передаст Украине оружие против глушилок GPS

      Протаранившего ворота посольства России в Ирландии частично оправдали

      Арестованный в США Винник признал вину

      У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

      В США раскрыли главный приоритет американцев

      В защите Starlink обнаружили уязвимости

      Трое солдат-срочников в Крыму вышли на резиновой лодке в открытое море и пропали. Что известно об их поисках?

      В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше