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02:26, 4 мая 2024Наука и техника

В Германии оценили российское «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ

Welt: в России появилась новая ТОС-3, беспощадное оружие для прорыва обороны ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Германии рассказали о появлении у России «беспощадного оружия» для прорыва обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечает газета Die Welt, речь идет об усовершенствованной модели тяжелой огнеметной системы ТОС-3.

По данным издания, о создании прототипа новой системы говорится в отчетах военных аналитиков, она стала следующим этапом развития ТОС-1 и ТОС-2.

По оценкам экспертов, это ТОС-3 в случае появления на поле боя может стать самым страшным оружием России в конфликте на Украине. Однако точные ее возможности на данный момент неизвестны.

Военные специалисты считают, что появление тяжелого огнемета повысит мощь российских войск, ее снарядам не смогут противостоять даже бункеры.

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер уточнил, что ТОС-3 способна запускать термобарические снаряды на большее расстояние, чем предыдущие модификации системы.

Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что ТОС-3«Дракон», вероятно, сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения. Кроме того, снижение в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению его мощности и дальности применения.

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      Марина Совина
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