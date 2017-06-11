Сборная России выиграла чемпионат мира по практической стрельбе из карабина

Алена Карелина (сборная России) на I чемпионате мира по практической стрельбе из карабина

Сборная России заняла первое место в медальном зачете I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС.

Российская сборная выиграла 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место у национальной команды США (пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая), третье — у Финляндии (четыре золотых, три серебряных и три бронзовых).

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В ряде дисциплин российские спортсмены занимали весь пьедестал. В частности, это мужской разряд стандартного класса по карабину с ручным перезаряжанием, женский разряд стандартного класса по карабину-полуавтомату, женский разряд открытого класса по карабину с ручным перезаряжанием и юниорский разряд открытого класса по карабину-полуавтомату.

I чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходил в подмосковном парке «Патриот» с 4 по 11 июня. В нем принимали участие свыше 600 спортсменов из 41 страны. Соревнование обслуживали 120 судей из 20 стран.

Практическая стрельба как вид спорта зарегистрирована в России с 2006 года. Стрелки используют три основных вида оружия: пистолет, гладкоствольное ружье и карабин. Спортсмены ведут огонь из различных положений и на ходу. При определении победителя учитывается не только точность стрельбы, но и скорость выполнения упражнения, а также калибр оружия и мощность патрона.

Согласно данным Минспорта, на начало 2007 года этим видом спорта в России занимались 74 тысячи человек.