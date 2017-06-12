Фанаты забросали площадку пиротехникой во время баскетбольного матча в Греции

Болельщики использовали пиротехнику на закрытой арене во время решающего пятого матча финальной серии чемпионата Греции по баскетболу между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Видео инцидента, произошедшего в конце четвертой четверти, размещено на канале OlympiakosGreece в YouTube.

Некоторые фанаты бросали файеры на площадку. В итоге арену заволокло дымом. Матч был прерван, а обе команды ушли в раздевалки. Позже баскетболисты смогли доиграть встречу, которая завершилась победой «Панатинаикоса» со счетом 66:51. Для самого титулованного клуба Греции чемпионство стало 35-м.