Farfetch расширит влияние в интернете

Модный интернет-универмаг Farfetch объявил о том, что включает в себя информационные ресурсы прекращающего свое самостоятельное существование интернет-портала о моде и стиле Style.com, который входил в медиа-концерн Condé Nast. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага во вторник, 13 июня.

«Вдохновляющий контент является неотъемлемой частью премиального шоппинга, — отметил основатель и исполнительный директор Farfetch Жозе Невеш. — В то же время, мы, будучи ритейл-платформой, предоставляющей доступ к бутикам и брендам нашим покупателям, хотим обеспечивать такой же прямой доступ к выдающемуся информационному контенту. Сотрудничество с Condé Nast значительно расширит возможности наших покупателей и усовершенствует онлайн-шоппинг».

Жозе Невеш также сообщил, что международный представитель и исполнительный директор компании Condé Nast Джонатан Ньюхаус войдет в состав совета директоров Farfetch.

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Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года. В апреле 2017 года Farfetch стала спонсором Бала Института костюма и анонсировала выставку Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between в музее Метрополитен.

