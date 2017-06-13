Число парков в Подмосковье увеличится вдвое

В Московской области к 2021 году будет обустроено почти 170 парков. Об этом сообщила глава Минкультуры региона Оксана Косарева во вторник, 13 июня, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день мы на 50 процентов достигли норматива (по обеспеченности населения парками — прим. «Ленты.ру»), у нас 82 парка. Еще 86 парков в 36 муниципалитетах нам предстоит сделать», — сказала она на семинаре-совещании регионального отделения «Единой России».

Через четыре года парки должны быть во всех населенных пунктах с населением более 30 тысяч человек, отметила Косарева. В 2014 году их было всего 25, напомнила чиновница.

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Глава Минкультуры также отметила, что в Подмосковье не хватает лесопарков. «Пять лесопарков — это очень мало с учетом количества лесфонда Московской области, — сказала она. — Это ресурс, который пока слабо используется, при этом его использовать можно и нужно».

Губернатор Андрей Воробьев в ходе выступления на семинаре подчеркнул, что развитие зон для отдыха является приоритетом для региона. «Подмосковье очень востребовано с точки зрения рекреации и отдыха», — сказал он.

6 июня сообщалось, что власти региона оборудуют точками Wi-Fi 19 парков. Днем ранее стало известно, что в этом году новые парки культуры и отдыха появятся в девяти муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Монино и Пушкино.