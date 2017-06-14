Цена на нефть упала до минимума за месяц

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне в ходе торговой сессии 14 июня упала на 3,7 процента до 46,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки. На столь низком уровне цены находятся впервые с 5 мая.

Нефть дешевеет, несмотря на данные Управления по энергетической информации США, показавшие, что за последнюю неделю промышленные запасы в стране снизились на 1,7 миллиона баррелей. Для сравнения: на предыдущей неделе они выросли на 3,3 миллиона баррелей.

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13 июня Международное энергетическое агентство сообщило, что общий объем нефти, находящийся сейчас на складах в развитых странах, вырос в апреле на 18,6 миллиарда баррелей. Это показатель используется для замера насыщения рынка.

В тот же день вышел отчет ОПЕК, показавший, что уровень добычи нефти в странах картеля по-прежнему превышает плановую отметку на 250 тысяч баррелей в сутки.