В ТПП объяснили причины снижения цен на нефть

Основной механизм снижения цен на нефть заключается в процессе сокращения затрат на добычу дорогостоящих видов нефти. Об этом заявил член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии Рустам Танкаев, сообщает Национальная служба новостей. По его словам, этот процесс продолжается уже в течение 2-2,5 лет.

«Происходит естественное снижение операционных затрат на добычу дорогих видов нефти — сланцевой и той, которую добывают из битуминозных песков Канады и в долине реки Ориноко в Венесуэле. Венесуэла сейчас не играет особенно важной роли, а вот сланцевая нефть Америки очень важна. Снижение затрат ведет к тому, что граница экономической целесообразности добычи сланцевой нефти снижается», — заявил Танкаев.

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В данном случае действует примитивный рыночный механизм, который завязан не только на соотношении спроса и предложения, но в первую очередь на уровень развития технологий, полагает представитель ТПП.

Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в ходе сессии 14 июня опустилась на 0,9 процента до 48,28 долларов за баррель. В целом за последний месяц нефть потеряла в цене около семи долларов.

С середины 2014 года нефть подешевела более чем в два раза. Основной причиной обвала цен называется рост производства в США, а также долгое нежелание стран Персидского залива сокращать добычу. В конце 2016 года основные экспортеры (включая страны ОПЕК и Россию) договорились ограничить добычу ради стабилизации цен. В конце мая это соглашение было продлено до марта следующего года.

