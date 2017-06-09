Минфин сохранит цену на нефть в 40 долларов в новом бюджете

В бюджет России на 2018-2020 годы будет заложена цена на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает Rambler News Service. По его словам, цены выше для ориентира брать неправильно, поскольку это влечет за собой дополнительные риски.

На нефтяные цены влияет множество факторов — как экономических, так и политических, отметил министр. «Мы считаем, чтобы обезопасить бюджет от внешних рисков, на которые мы не можем повлиять, нам необходимо придерживаться умеренной консервативной цены в размере 40 долларов за баррель», — подчеркнул он.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда Активы судного дня Почему инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту

Цена в 40 долларов за баррель была заложена в трехлетнем бюджете на 2017-2019 годы. Согласно поправкам в основной финансовый документ текущего года расчетная цена увеличится до 45,6 доллара за баррель.

18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

В феврале 2017 года Банк России начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. В случае снижения цены ниже данной отметки Минфин может начать продажу валюты.