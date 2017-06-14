Сторчак раскрыл причины повышенного спроса на «народные облигации»

Быстрая распродажа первого выпуска облигаций для населения связана, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью данного инструмента. Об этом в среду, 14 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак. Все остальные параметры и характеристики либо имеют второстепенное значение, либо относятся к домыслам, полагает он.

«ОФЗ-н соединяет в себе более высокую надежность по сравнению с банковскими депозитами, поскольку обязанность вернуть деньги инвестору лежит на государстве, а не на юридическом лице, и более высокую доходность, так как в силу известных причин процентные ставки по вкладам имеют устойчивую тенденцию к снижению. Таким образом, покупая ОФЗ-н, вы с одной стороны получаете гарантированную возвратность своих вложений. Более того, государство вам доплатит за пользование вашими деньгами в виде выплат по купонам», — пояснил чиновник.

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Сторчак также отметил, что россияне осторожны в своем инвестиционном поведении и выбирают давно проверенные инструменты. «Поэтому первыми, кто воспользовался нашим предложением, оказались сограждане, хорошо разбирающиеся в инструментах финансового рынка. Разумеется, у них оказались и временно свободные деньги для инвестирования. Многие сограждане приобретали облигации на максимально доступные им суммы», — сказал замминистра. Однако спрос на облигации со стороны россиян с небольшими доходами постепенно повышается.

«Выпуск ОФЗ-н оказался позитивным моментом для развития финансового рынка России. Более 80 процентов покупателей не имели брокерских счетов, а это значит, что ОФЗ-н привлек внимание сограждан, которые ранее индифферентно относились к возможностям профессионального финансового рынка», — добавил он.

12 мая директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что ОФЗ-н пока так и не дошли до массового инвестора. Месяцем ранее Вышковский говорил, что целевая аудитория ОФЗ-н — россияне с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.