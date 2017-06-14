Финансы
 

Сторчак раскрыл причины повышенного спроса на «народные облигации»

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Сторчак
Сергей Сторчак

Быстрая распродажа первого выпуска облигаций для населения связана, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью данного инструмента. Об этом в среду, 14 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак. Все остальные параметры и характеристики либо имеют второстепенное значение, либо относятся к домыслам, полагает он.

«ОФЗ-н соединяет в себе более высокую надежность по сравнению с банковскими депозитами, поскольку обязанность вернуть деньги инвестору лежит на государстве, а не на юридическом лице, и более высокую доходность, так как в силу известных причин процентные ставки по вкладам имеют устойчивую тенденцию к снижению. Таким образом, покупая ОФЗ-н, вы с одной стороны получаете гарантированную возвратность своих вложений. Более того, государство вам доплатит за пользование вашими деньгами в виде выплат по купонам», — пояснил чиновник.

Сторчак также отметил, что россияне осторожны в своем инвестиционном поведении и выбирают давно проверенные инструменты. «Поэтому первыми, кто воспользовался нашим предложением, оказались сограждане, хорошо разбирающиеся в инструментах финансового рынка. Разумеется, у них оказались и временно свободные деньги для инвестирования. Многие сограждане приобретали облигации на максимально доступные им суммы», — сказал замминистра. Однако спрос на облигации со стороны россиян с небольшими доходами постепенно повышается.

«Выпуск ОФЗ-н оказался позитивным моментом для развития финансового рынка России. Более 80 процентов покупателей не имели брокерских счетов, а это значит, что ОФЗ-н привлек внимание сограждан, которые ранее индифферентно относились к возможностям профессионального финансового рынка», — добавил он.

12 мая директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что ОФЗ-н пока так и не дошли до массового инвестора. Месяцем ранее Вышковский говорил, что целевая аудитория ОФЗ-н — россияне с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Народные облигации» скупили состоятельные россияне
Греф купил «народные облигации»
Минфин попробует продать облигации небогатым россиянам без знания рынка
Последние новости
МИД Украины рассказал о новшествах для контроля въезда россиян в страну
Сторчак раскрыл причины повышенного спроса на «народные облигации»
ООН рассказала о жертвах среди мирного населения при авиаударах по Ракке
Заморившим сына голодом из-за заменителей молока бельгийцам дали условный срок
Володин увидел в санкциях Запада генетическую нелюбовь к славянам
Названа стоимость самой дорогой квартиры без отделки в Москве  
В Федерации бокса России отреагировали на отказ пускать на Украину Кушиташвили
Другие материалы рубрики
Финансы00:02Сегодня

В поход за евро

Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
13:45Сегодня

ВТБ усовершенствует систему корпоративного управления

13:48Сегодня

Минск откажется от российского рубля при расчете золотовалютных резервов

12:57Сегодня

Средний размер долга злостного неплательщика ЖКХ составил 50 тысяч рублей

Финансы00:0213 июня

В поисках абсолюта

Ралли вице-премьеров: на что влияют руководители правительства
13:18Сегодня

В ТПП объяснили причины снижения цен на нефть

19:1113 июня

Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов

10:42 7 июня

Кудрин посоветовал уволить треть чиновников

Финансы00:0328 мая

Ром среди ясного неба

Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть первая
12:25Сегодня

Россельхознадзор оценил ущерб от чумы свиней в десятки миллиардов рублей

16:4313 июня

В Белоруссии заявили об опасной зависимости от российской нефти

19:37 6 июня

Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита

Россия
«Сына сильно изменила моя болезнь»
Как помочь детям, у которых тяжело и неизлечимо заболели родители
«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
Стая бродячих псов загрызла мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе
Власти Подмосковья анонсировали высокий урожай грибов
Не вернулись из хода
ДТП с паломниками в Забайкалье — халатность или стечение обстоятельств
Кремль предостерег Вашингтон от очередного санкционного пике
Жителям Бурятии запретили ходить в леса и жечь костры
Все материалы
Мир
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
Венесуэльская полиция устроила антиоппозиционный рейд по жилым кварталам
Вандалы в Копенгагене облили краской Русалочку и попросили освободить Абдуллу
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Все материалы
Бывший СССР
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»Задний ход
Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой
Киев заподозрил российских военных в изменении демографического состава Крыма
МИД Украины рассказал о новшествах для контроля въезда россиян в страну
В Киеве нашли билборд с улыбающимся Януковичем
В Киеве указали на связь декоммунизации с победой в войне против России
В Раде предложили наказывать за игнорирование и унижение украинского языка
Соратник Саакашвили поведал о желании Порошенко выдать Грузии бывшего президента
Все материалы
Финансы
В поход за евро
Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
ВТБ усовершенствует систему корпоративного управления
Минск откажется от российского рубля при расчете золотовалютных резервов
Средний размер долга злостного неплательщика ЖКХ составил 50 тысяч рублей
В ТПП объяснили причины снижения цен на нефть
Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов
Россельхознадзор оценил ущерб от чумы свиней в десятки миллиардов рублей
Все материалы
Бизнес
Съехавшие с рынка
Могут ли вернуться ушедшие из России автобренды
Mazda отзовет четыре тысячи машин в России
Залог свободы
В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей
В Татарстане начнет работу первая в России региональная лизинговая компания
Резкие высказывания о женщинах привели к отставке члена совета директоров Uber
Верховный суд удовлетворил жалобу «Кубаньэнерго» в деле Константина Пономарева
Roshen отвергла претензии российских налоговиков
Все материалы
Силовые структуры
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Пострелял — и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
В НАТО перекрасили «летающий радар» в честь 35-летнего юбилея эксплуатации
Суд арестовал 116 объектов недвижимости мачехи бывшего главы Марий Эл
Мать наградила восьмилетнюю дочь сладостями за секс с мужчиной
Бывший глава ФСИН Реймер получил восемь лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Бей под дых
Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
У Юпитера открыты две новые луны
Древнее Солнце оказалось двойной звездой
Электронные сигареты оказались разрушителями ДНК
Двигающимся хвостам кошек дали подробные объяснения
Все материалы
Спорт
Атлантический циклон
Почему соперник сборной России команда Португалии — это не только Криштиану
Елена ОстапенкоЕлена и Десима
Интереснейшие и курьезнейшие моменты прошедшего «Ролан Гаррос»
Воины маори
Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Российского боксера не пустили на чемпионат Европы в Харьков
В Федерации бокса России отреагировали на отказ пускать на Украину Кушиташвили
На строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Волгограде произошел пожар
Фьюри захотел провести бой с Поветкиным
Все материалы
Культура
Спой, умри, воскресни
«Кинотавр»-2017: ария для вертухая, танго от Павла Чухрая
«Норвежцы любят дебоширить»
Музыканты Röyksopp о нордическом характере, андеграунде и нобелевской церемонии
«У мумии в кино всегда был эротический подтекст»
Кто осмелился перезапустить «Мумию» и что ждет франшизу дальше
У певицы Лорд нашли посвященный луковым кольцам аккаунт в Instagram
Конфискованного «Христа во гробе» вернут коллекционеру из Германии
Пушкинский музей установит перед фасадом 350 детских колясок
Умерла повлиявшая на творчество The Rolling Stones актриса Анита Палленберг
Все материалы
Интернет и СМИ
Не Навальный, а Нэвэльный
За что школьники так любят Алексея Навального
KFC пошлет бургер в стратосферу
Пояснили за шмот
Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды
Том Круз чуть не задохнулся от мемов с «цепляющимся Томом Крузом»
Названы главные предпочтения любителей порно за последние 10 лет
Британца осудили за вымогательство интимных фотографий школьницы
Источник назвал причину гибели участницы «Битвы экстрасенсов»
Все материалы
Ценности
Вызывает Лондон
Режущие инструменты и прочие сюрпризы Недели мужской моды в столице Британии
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Clinique представил инновационные средства с «жидкими сферами»
Emilio Pucci посвятил Москве кроссовки
Вокалист Depeche Mode снялся в рекламе Dior
Casadei показал туфли с металлизированной кожей питона
Montblanc наделил ручки мужским характером
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Хорошие и плохие вина есть везде»
Как не ошибиться с выбором вина в Испании
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Любопытная пассажирка открыла дверь аварийного выхода в лайнере перед взлетом
Названо наиболее подешевевшее летнее направление перелетов по России
Британский велопутешественник рассказал об ошеломившей его поездке в Дагестан
Поклонникам нового «Твин Пикса» и «Игры престолов» предложили специальные туры
Сувлаки навсегда
Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
Все материалы
Из жизни
Будь мужчиной
Чтобы достичь успеха, этим женщинам пришлось на время сменить пол
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Перенервничавшая Деми Мур лишилась передних зубов
В Японии создали одежду для животных в виде самурайских доспехов
Дрон снял стаю дельфинов у берегов ЮАР
Первый брак между тремя мужчинами заключили в Колумбии
Все материалы
Тест: «немец» или «кореец»?
Угадываем страну происхождения автомобиля по деталям
Гиперкар Mercedes-AMG
Станет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года
Бюджетные машины, о которых вы не слышали
Шесть недорогих автомобилей для РФ и ни одного «китайца»
Тест обновленной «четверки» BMW
Что изменилось в семействе 4 серии после рестайлинга и для чего
«Шестерка» BMW стала большим хэтчбеком
Украинцы построят суперкар стоимостью 700 тысяч евро
Jaguar показал грузопассажирский XF
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы