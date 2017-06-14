Беременная женщина с ребенком жила под Пензой на 800 рублей в месяц

Прокуратура Пензенской области обнаружила, что одна из местных жительниц после освобождения из мест лишения свободы жила вместе с двухлетним ребенком на детское пособие в размере 800 рублей в месяц. Об этом 14 июня сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
C такой ситуацией сотрудники прокуратуры столкнулись в ходе выездной работы в Наровчатском районе области. При этом было выявлено, что органы опеки и попечительства не предпринимали никаких мер для защиты прав ребенка.
«Документов, удостоверяющих личность, а также подтверждающих ее материнство, у женщины не имелось, что затрудняло возможность реализации ею своих социальных прав, а также законного представительства интересов ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры.
РИА Новости уточняет, что ребенку сейчас два года, а мать беременна. Отец детей находится в местах лишения свободы.
В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума за третий квартал на уровне 9889 рублей в месяц.