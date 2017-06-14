В крови умершего олимпийского чемпиона по бобслею нашли алкоголь и снотворное

В крови американского бобслеиста Стивена Холкомба, умершего 6 мая, находились следы алкоголя и снотворного. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты токсикологической экспертизы.

Уровень содержания алкоголя в крови Холкомба значительно превысил порог интоксикации. Дозировка снотворного также была выше нормы. Комбинация веществ оказалась смертельной для бобслеиста.

В мае в Федерации бобслея и скелетона США сообщили, что 37-летний спортсмен скончался во сне.

Спортсмен принял участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014). Холкомб стал олимпийским чемпионом Ванкувера в соревновании четверок и двукратным бронзовым призером Сочи (в двойках и в четверках). Он также пять раз выигрывал чемпионат мира.