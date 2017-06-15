Путин в шутку предложил бывшему директору ФБР убежище в России

Бывший глава ФБР Джеймс Коми выступает не как представитель спецслужб, а как правозащитник. Такое мнение в ходе прямой линии высказал президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня.

«Он сказал, что записал разговор с президентом [США Дональдом Трампом], а потом через друга передал запись в средства массовой информации. Это странно», — сказал Путин и задал вопрос: «А чем тогда директор ФБР отличается от Сноудена (бывший сотрудник ЦРУ, передавший газетам секретную информацию — прим. «Ленты.ру»)?»

На взгляд Путина, Коми поступил не как представитель спецслужбы, а как правозащитник. «Если ему понадобится убежище, как Сноудену, готовы предоставить», — пошутил глава государства.