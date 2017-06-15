Поток туристов из России в Израиль резко вырос в мае

В мае текущего года Израиль посетили 40,6 тысячи российских путешественников, что на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом говорится в пресс-релизе министерства туризма страны, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 15 июня.

Кроме того, за первые пять месяцев 2017 года в Израиле побывали 150 тысяч отдыхающих из России. Рост по сравнению с январем-маем 2016-го составил 45 процентов.

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Положительная для Израиля динамика в сфере туризма фиксируется и на глобальном рынке. В общей сложности за май страна приняла 370 тысяч гостей со всего мира (плюс 21 процент при сопоставлении с показателями прошлого года).

За пять месяцев текущего года в Израиле находились 1,51 миллиона туристов, что на четверть превышает показатели 2016-го.

В январе стало известно, что число путешественников из России в южном регионе этого государства увеличилось за три месяца на 150 процентов.