В Луховицах отпразднуют 350-летие первой в России государственной верфи

В подмосковном городском округе Луховицы отпразднуют 350-летие первой в России государственной судостроительной верфи, а также первого русского пушечного корабля «Орел», который был там построен. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает телеканал «360».

В рамках праздника, который состоится в пятницу, у памятника «Орлу» пройдет концерт местных творческих коллективов. Также будут организованы детские развлекательные площадки, тематические выставки, пройдет театрализованное представление, рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Орел» был заложен на Оке, на верфи в селе Дединово (сейчас относится к Луховицкому району) 14 ноября 1667 года. 19 мая 1668-го его спустили на воду. Это был трехмачтовый фрегат водоизмещением порядка 250 тонн. Корабль предназначался для службы на Каспийском море. Предприятие в Дединово считается первой русской государственной судостроительной верфью.