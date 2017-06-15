Мир
 

Путин рассказал о политике США по сдерживанию России

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Владимир Путин
Владимир Путин

США вводят санкции против Москвы «на голом месте» для осуществления политики сдерживания России. Об этом в четверг, 15 июня, президент страны Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

По словам главы государства, если бы не было ситуации с Крымом, вхождение в состав РФ которого ряд стран считает нарушением международного права, то американские власти «придумали бы что-нибудь еще», чтобы оправдать введение ограничений. Путин подчеркнул, что «так всегда это (антироссийские санкции — прим. «Ленты.ру») и подавалось политиками — для сдерживания России».

Ранее в тот же день в ходе прямой линии президент сравнил потери России и Запада от режима санкций. Путин отметил, что убытки Москвы составили 50-52 миллиарда долларов, тогда как страны, которые ввели ограничения, лишились около 100 миллиардов.

Накануне Сенат Конгресса США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. Теперь документ будет рассмотрен палатой представителей. В случае положительного решения его рассмотрит президент Дональд Трамп.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее заявил, что санкции будут расширены, чтобы «наказать русских за вмешательство в политические процессы как в США, так и по всему миру». США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.

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