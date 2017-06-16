Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов

Американец потребовал от American Airlines 10 миллионов долларов после того, как на борту лайнера авиакомпании в него врезалась тележка с напитками. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в апреле 2016 года, однако Чарльз Джонсон (Charles Johnson) и его жена Хельга (Helga) решили обратиться в суд только 15 июня 2017-го. Как отмечается тексте искового заявления, во время вылета лайнера из города Хартфорд в Коннектикуте на мужчину налетела незакрепленная тележка весом примерно 136 килограммов.

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В результате Джонсон получил серьезную рану на голове, которая начала обильно кровоточить, и потерял сознание. На помощь пассажиру пришла летевшая тем же рейсом медсестра, так как сотрудники American Airlines не знали, что делать в данном случае.

По словам Джонсона, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, что привело к головным болям, резким перепадам настроения и повышенному чувству тревожности. Кроме того, теперь он не в состоянии работать. Из-за травмы у Джонсонов также возникли проблемы в отношениях.

Американская пара обвиняет сотрудников перевозчика в халатности. Представитель American Airlines заявил, что они в настоящее время изучают данный иск.

В марте стало известно, что австралийская пассажирка подала в суд на китайскую авиакомпанию China Eastern Airlines. Женщина потребовала выплатить ей компенсацию в 200 тысяч долларов за упавший на голову чемодан.

