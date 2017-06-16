Защитник сборной Украины поехал отдыхать в Крым

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко, выступающий на правах аренды за львовские «Карпаты», выложил в свой Instagram фотографию из Симферополя.

Местонахождение игрока, проводящего отпуск, удалось определить благодаря геотегу на снимке, на котором футболист сидит в обнимку с девушкой. Некоторые пользователи раскритиковали выбор места для отдыха Матвиенко. Защитник удалил негативные комментарии.

В августе прошлого года пограничная служба Украины призвала граждан страны воздержаться от поездок в Крым из-за напряженной обстановки на полуострове.

21-летний Матвиенко — уроженец крымского города Саки. В прошедшем сезоне защитник провел 14 матчей в украинской премьер-лиге, в которых забил один мяч. В активе футболиста три матча в составе сборной Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.