Сборная Украины по футболу проиграла Мальте

Сборная Украины по футболу проиграла команде Мальты в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в австрийском Граце на стадионе «Меркур-Арена — UPC-Арена — Арнольд Шварценеггер» и завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийской команды. Единственный мяч на 14-й минуте забил полузащитник Зак Мускат.

Главный тренер сборной Украины сделал 10 замен в перерыве.

В отборочном этапе к чемпионату мира-2018, который пройдет в России, сборная Украины занимает третье место в группе I, на два очка отставая от идущих вторыми исландцев. Второе место дает право сыграть в стыковых матчах.

В текущем рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины находится на 37-м месте, команда Мальты — на 182-м.