Пассажирский самолет с бьющим из бака фонтаном топлива сняли на видео

Видео: AIRLIVE net / YouTube

Рейс United Airlines из Нью-Йорка в Венецию пришлось отменить из-за масштабной утечки топлива у лайнера. Произошедшее сняла на видео пассажирка самолета, сообщает портал Airlive.

Как уточняет Business Insider, инцидент произошел 13 июня в аэропорту Ньюарк Либерти. Лайнер уже готовился к взлету, когда одна из путешественниц заметила и сняла на камеру мощную струю, бьющую из-под левого крыла.

По словам женщины, экипаж, которому она показала запись, был поражен увиденным. Рейс отменили, пассажиров разместили в гостиницах. Позднее их отправили в Италию на других бортах.