Обратившимся к Путину жителям вагон-городка из ХМАО отказали в расселении

Семья из Нягани (ХМАО), обратившаяся к президенту России с вопросом о расселении вагон-городков, не попадает под эту программу. Об этом сообщила пресс-служба мэра города Ивана Ямашева, передает РИА Новости.

«Это вагон-образование пока не попадает под муниципальную программу, но мы рассмотрим возможность улучшения жилищных условий людей, проживающих там», — говорится в сообщении.

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В мэрии объяснили, что проблемы с вагон-городками начались в конце 80-х годов и усугубились в следующее десятилетия: предприятия больше не могли их содержать, и эту задачу пришлись взять на себя муниципальным властям. «Где-то эту проблему в Югре уже смогли решить, где-то решают до сих пор по разным причинам», — сообщили в пресс-службе.

Программа расселения жителей балочных массивов была запущена в 2012 года. На ее реализацию с момента старта было выделено около пяти миллиардов рублей. Сейчас очереди на переезд ожидают примерно три тысячи человек. При этом к 2020 году удастся расселить лишь около половины вагончиков. На полную ликвидацию вагон-городков нужно около двух миллиардов рублей.

Жительница Нягани Энжи Барсукова во время прямой линии обратилась к президенту с вопросом о том, когда будет расселен вагон-городок, в котором она с семьей проживает около 40 лет. Она сообщила, что программа действует, но очень медленно.