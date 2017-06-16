Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов

Женщина, пострадавшая во время давки на центральной площади Турина, умерла в больнице. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ANSA.

Родители 38-летней Эрики Пайолетти, которая получила серьезные повреждения головного мозга, завещали ее органы для донорской пересадки. Врачи туринской больницы Сан-Джованни Боско, куда пострадавшая была доставлена 3 июня в тяжелом состоянии, отмечали что надежд на полное выздоровление пациентки нет.

Инцидент произошел 3 июня на площади Сан-Карло, где была организована фан-зона для болельщиков «Ювентуса», смотревших финальный матч Лиги чемпионов против «Реала» (1:4).

Из-за паники, спровоцированной взрывом петарды и действиями двух подростков, притворившихся террористами-смертниками, возникла давка. Пострадали более 1,5 тысячи человек. Состояние троих вызывало наибольшее опасение врачей, однако двое — пожилая женщина и ребенок — пошли на поправку