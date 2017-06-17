ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца

На рассмотрение Государственной Думы планируется внести законопроект, который предлагает внести поправки в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни» и установить День отца в качестве официального праздника. Об этом в субботу, 17 июня, РИА Новости рассказал инициатор законопроекта депутат от партии ЛДПР Борис Чернышов.

Согласно документу, праздник будет отмечаться в третье воскресенье июня. В этот день проезд в общественном транспорте для всех мужчин предлагается сделать бесплатным. По мнению депутата, это укрепит семейные связи, «когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким».

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«День отца в России давно заслуживает признания в качестве официального праздника, поскольку этот праздник способствует укреплению семейных отношений и повышает статус отцовства в обществе. Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку», — считает Чернышов.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), идею утверждения Дня отца как официального праздника поддерживают 62 процента россиян.

В январе губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал закон об установлении в регионе нового праздника — Дня отца. Жители региона будут отмечать его в первую субботу ноября. Появление праздничной даты призвано повысить роль отцовства в обществе и укрепить ценность института семьи, отметили в пресс-службе правительства.