В столице Колумбии произошел теракт

В торговом центре Andino в столице Колумбии Боготе прогремел взрыв. Как минимум один человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщает Noticias RCN.

Инцидент произошел в районе 17.00 по местному времени. Свидетели рассказывают о взрыве в районе туалетов на втором этаже здания.

Мэр Боготы Энрике Пеньялоса назвал случившееся террористическим актом. Президент Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования родным пострадавших и призвал директора национальной полиции Колумбии генерала Хорхе Эрнандо Ньето к скорейшему расследованию.