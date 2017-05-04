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В Колумбии похитили сотрудника ООН

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В Колумбии неизвестные похитили местного сотрудника ООН, который занимался мирным урегулированием конфликта между партизанами и правительством. Об этом сообщает Reuters.

Конвой, в котором находился Арлей Лопес (Arley Lopez), был остановлен вооруженными людьми недалеко от города Мирафлорес в департаменте Гуавьяре. Чиновника вывели из машины и увезли в неизвестном направлении.

Правительство страны и силовики утверждают, что Лопеса похитили бывшие партизаны леворадикальной организации FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»), отказавшиеся сложить оружие и создавшие банду, которая занимается наркоторговлей. По оценкам колумбийских военных, их число составляет несколько сот человек. Представители организации информацию о похищении пока никак не прокомментировали.

Лопес входит в состав миссии ООН в Колумбии, которая насчитывает 450 международных наблюдателей и занимается контролем за разоружением бойцов FARC. Этот процесс должен завершиться 29 мая, спустя 180 дней после вступления в силу окончательного соглашения между правительством страны и повстанцами.

Мирный договор со второй попытки подписали 24 ноября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC Родриго Лондоньо Эчеверри. В обновленный текст документа включены положения, предложенные различными заинтересованными сторонами. Представители движения сохранят возможность избираться в различные органы власти.

За достижение соглашения с повстанцами, положившего конец длившейся 52 года и унесшей жизни свыше 200 тысяч человек гражданской войне, Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.

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