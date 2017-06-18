Число жертв теракта в Боготе выросло до трех

Число жертв теракта в торговом центре Andino в столице Колумбии Боготе выросло до трех. Об этом в своем Twitter сообщил мэр города Энрике Пеньялоса.

Также он уточнил, что одна из погибших — 23-летняя гражданка Франции, которая шесть месяцев работала волонтером в школе.

Посольство России не обладает информацией о погибших или пострадавших в результате теракта соотечественниках, заявил агентству РИА Новости пресс-атташе диппредставительства в Боготе Денис Хромов.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового центра примерно в 17.00 по местному времени. На тот момент в здании находились около 500 человек.

Президент Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования родным пострадавших и призвал директора национальной полиции Колумбии генерала Хорхе Эрнандо Ньето к скорейшему расследованию.