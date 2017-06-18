Задержанная в КНДР яхта Katalexa вернется в Приморье в понедельник

Российская яхта Katalexa, задержанная пограничниками КНДР, должна прибыть во Владивосток утром в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр.

В ведомстве отметили, что прямой связи с моряками у них нет, однако агент утверждает о планах прибытия судна в 08:00 местного времени (01.00 мск) 19 июня.

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Ранее сообщалось, что Katalexa задержана в северо-западной части Японского моря. На ее борту находятся три члена экипажа. Судно перегоняли с Тайваня на остров Русский во Владивостоке. Последний раз о яхте поступала информация из южнокорейского из южнокорейского порта Пхохан, в который она зашла по пути.

Согласно версии северокорейских дипломатов, местные рыбаки проявили «чрезмерную бдительность» в рамках кампании по борьбе с браконьерами, сообщили о судне, якобы нарушившем границу КНДР, пограничной службе, пишет ТАСС.

13 мая 2016 года российская яхта «Элфин» была задержана северокорейской береговой охраной в 150 километрах от порта Косон, капитана доставили на борт пограничного корабля. Яхту отбуксировали к берегу.

Старший помощник капитана Сергей Домовидов рассказал, что береговая охрана КНДР приняла яхтсменов за шпионов. Он уточнил, что в погоне участвовали два судна, присутствующие на одном из них вели себя довольно агрессивно: они закидали россиян камнями, табуретками и бутылками. По возвращении в Россию команда яхты заявила о желании потребовать от Пхеньяна полмиллиона долларов морального ущерба.

В 1977 году КНДР установила 200-мильную морскую экономическую зону.